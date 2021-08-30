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Прогноз погоды на 31 августа

В последний день лета погоду в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Завтра местами по республикеожидаются грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны - туман.

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