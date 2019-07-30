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Прогноз погоды на 31 июля

Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью скажется влияние малоактивных фронтальных разделов. В ночь на 31 июля местами по югу республики ожидаются грозы.

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