Прогноз погоды на 31 марта

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь ночью по юго-востоку, а днем по западу страны скажется влияние фронтальных разделов.Ночью и утром 31 марта (вторник)на отдельных участках дорог республикиожидается гололедица.



