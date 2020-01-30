Прогноз погоды на 31 января

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. 31 января (пятница) местами по республике ожидается туман, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.