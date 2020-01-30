ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 31 января

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. 31 января (пятница) местами по республике ожидается туман, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все