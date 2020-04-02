Прогноз погоды на 3 апреля

Синоптическая ситуация в Беларуси ночью погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Утром и днем 3 апреля (пятница) на большей части территорииреспублики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



