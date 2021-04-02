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Прогноз погоды на 3 апреля

Синоптическая ситуация: погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.

Внимание!

В ночные и утренние часы 3 апреля (суббота) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

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