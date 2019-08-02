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Прогноз погоды на 3 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной влажной воздушной массе. 3 августа (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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