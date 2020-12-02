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Прогноз погоды на 3 декабря

Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе.3декабря на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

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