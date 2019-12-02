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Прогноз погоды на 3 декабря

Погодные условия ночью и утром на большей части территории Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с северо-запада Европы. В дневные часы по северо-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. 3 декабря (вторник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

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