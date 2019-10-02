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Прогноз погоды на 3 октября

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, в юго-восточных районах страны сохранится влияние теплой воздушной массы.

Внимание! 5 октября (суббота) похолодает, в ночные часы местами ожидаются заморозки до 0, -3°С. В дальнейшем установится холодная погода.

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