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Прогноз погоды на 3 января

3января (воскресенье) погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт и влажная воздушная масса.

На отдельных участках дорог страны ожидается гололедица. В ночные и утренние часы местами туман.

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