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Прогноз погоды на 4 апреля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова.

Внимание!
Ночью и утром 4 апреля (суббота) на отдельных участках дорог республикиожидается гололедица.

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