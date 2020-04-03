Прогноз погоды на 4 апреля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова.



Внимание!

Ночью и утром 4 апреля (суббота) на отдельных участках дорог республикиожидается гололедица.



