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Прогноз погоды на 4 августа

4 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы (видео).

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