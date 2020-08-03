ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 4 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, днем по западной половине республики скажется влияние фронтального раздела.
Внимание!Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). Днем 4 августа (вторник) по юго-западу республикимаксимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все