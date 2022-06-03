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Прогноз погоды на 4 июня

Погоду на территории Беларуси в субботу, 4 июня, будет определять атмосферный фронт, местами возможны грозы. Также возможен порывистый ветер.

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