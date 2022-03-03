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Прогноз погоды на 4 марта

Погоду на территории Беларуси в пятницу будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса из Скандинавии. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью и утром местами туман.

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