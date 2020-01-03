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Прогноз погоды на 4 января

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Внимание! На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

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