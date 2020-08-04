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Прогноз погоды на 5 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять теплая воздушная масса и малоактивный атмосферный фронт. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Днем 5 августа (среда) по юго-востоку странымаксимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.

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