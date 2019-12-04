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Прогноз погоды на 5 декабря

Погодные условия в основном будет определять теплая воздушная масса, ночью по востоку скажется влияние фронтального раздела.

Внимание! 5 декабря (четверг) местами по республике ожидается туман, на дорогах гололедица, ночью и утром в отдельных районах гололед.

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