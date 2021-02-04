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Прогноз погоды на 5 февраля

Территория Беларуси будет находиться под влиянием холодных неустойчивых воздушных масс. 5февраля (пятница) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью по юго-востоку местами ожидается усиление ветра порывами до 15-18м/с.

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