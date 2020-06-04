3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Прогноз погоды на 5 июня
Погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине республики скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса.
Минск+6 +8, +20 +22
Гродно +6 +8, +20 +22
Брест +7 +9, +22 +24
Гомель +9 +11, +20 +22
Могилев +8 +10, +19 +21
Витебск +7 +9, +18 +20
6 июня (суббота). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с +21 +23
7 июня (воскресение). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южной четверти 4-9 м/с +24 +26
Президент
Все
Президент Беларуси о парке имени 50-летия Великого Октября: Это народный парк
Лукашенко посетит реконструированный столичный стадион "Трактор"
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Политика
Все
Общество
Все
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП