Прогноз погоды на 5 июня

Погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине республики скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса.



Минск+6 +8, +20 +22



Гродно +6 +8, +20 +22



Брест +7 +9, +22 +24



Гомель +9 +11, +20 +22



Могилев +8 +10, +19 +21



Витебск +7 +9, +18 +20



6 июня (суббота). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с +21 +23



7 июня (воскресение). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южной четверти 4-9 м/с +24 +26



