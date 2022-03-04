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Прогноз погоды на 5 марта

Погоду на территории Беларуси 5 марта будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков по стране не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица.

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