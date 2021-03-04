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Прогноз погоды на 5 марта

Погодные условия в Беларуси в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты и поступление холодной воздушной массы с севера. Во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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