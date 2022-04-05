Прогноз погоды на 6 апреля

Погодные условия в Беларуси в среду, 6 апреля, будут определять атмосферные фронты. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер порывистый, во многих районах республики сильный порывистый.