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Прогноз погоды на 6 апреля

Погодные условия в Беларуси в среду, 6 апреля, будут определять атмосферные фронты. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер порывистый, во многих районах республики сильный порывистый.

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