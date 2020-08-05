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Прогноз погоды на 6 августа

Погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Калининградской областью России. Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. Днем 6 августа (четверг) по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.

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