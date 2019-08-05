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Прогноз погоды на 6 августа

Погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Днем 6 августа местами по западу республики ожидаются грозы.

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