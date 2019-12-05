Прогноз погоды на 6 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.



Внимание! 6 декабря (пятница) по северо-востоку республики на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В дневные часы местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



