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Прогноз погоды на 6 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

Внимание! 6 декабря (пятница) по северо-востоку республики на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В дневные часы местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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