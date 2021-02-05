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Прогноз погоды на 6 февраля

Синоптическая ситуация в Беларуси: территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления и холодных неустойчивых воздушных масс.

Внимание!

6февраля (суббота) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
7-8 февраля (воскресенье-понедельник) в ночные и утренние часы местами
по республике минимальная температура воздуха понизится до -25 -28°С.

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