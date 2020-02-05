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Прогноз погоды на 6 февраля

Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы.

6 февраля (четверг) местами на дорогах республикиожидается гололедица, в дневные часы в отдельных районах -усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Минск -4 -6, 0 +2

Гродно -1 -3,+2 +4

Брест -2 -4,+2 +4

Гомель -6 -8,-1 +1

Могилев -5 -7,0 +2

Витебск -4 -6,0 +2

7 февраля. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, -2 -4

8 февраля. Постепенное увеличение облачности. Кратковременный снег. Ветер северный, с переходом на западный 4-9 м/с, -1 -3

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