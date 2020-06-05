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Прогноз погоды на 6 июня

Погодные условия будут определять атмосферные фронтыи поступление теплой воздушной массы с юго-запада Европы. В субботу местами по республике ожидаются грозы.

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