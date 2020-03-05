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Прогноз погоды на 6 марта

Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку республики сохранится влияние фронтальных разделов.

В ночные и утренние часы 6 марта (пятница) местами по республике ожидается туман.

Минск -1 +1, +6 +8

Гродно 0 -2, +6 +8

Брест -1 +1, +7 +9

Гомель +4 +6, +9 +11

Могилев +1 +3, +6 +8

Витебск +2 +4, +6 +8

7 марта. Преобладание облачной погоды. Кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, 4-9 м/с +9 +11

8 марта. Преобладание облачной погоды. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с +6 +8

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