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Прогноз погоды на 6 марта
Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку республики сохранится влияние фронтальных разделов.
В ночные и утренние часы 6 марта (пятница) местами по республике ожидается туман.
Минск -1 +1, +6 +8
Гродно 0 -2, +6 +8
Брест -1 +1, +7 +9
Гомель +4 +6, +9 +11
Могилев +1 +3, +6 +8
Витебск +2 +4, +6 +8
7 марта. Преобладание облачной погоды. Кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, 4-9 м/с +9 +11
8 марта. Преобладание облачной погоды. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с +6 +8
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