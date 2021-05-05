3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Прогноз погоды на 6 мая
Синоптическая ситуация в Беларуси: территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). Днем 6 мая (четверг) во многих районах республики ожидается
усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП