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Прогноз погоды на 6 мая

Синоптическая ситуация в Беларуси: территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.

Внимание!

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). Днем 6 мая (четверг) во многих районах республики ожидается

усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



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