Прогноз погоды на 6 ноября

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы.



6 ноября (среда) в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Утром и днем местами по республике сильные дожди.



Минск +9 +11



Гродно +8 +10



Брест +10 +12



Гомель +12 +14



Могилев +10 +12



Витебск +8 +10



07 ноября (четверг). Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 4-9 м/с - +8 +10.



08 ноября (пятница). Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с - +8 +10.



