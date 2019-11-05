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Прогноз погоды на 6 ноября

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы.

6 ноября (среда) в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Утром и днем местами по республике сильные дожди.

Минск +9 +11

Гродно +8 +10

Брест +10 +12

Гомель +12 +14

Могилев +10 +12

Витебск +8 +10

07 ноября (четверг). Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 4-9 м/с - +8 +10.

08 ноября (пятница). Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с - +8 +10.

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