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Прогноз погоды на 6 октября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт. 6 октября в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем местами по востоку -сильные дожди.

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