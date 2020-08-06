ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 7 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять антициклонс центром над странами Балтии.

Внимание!

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). Днем 7 августа (пятница) по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все