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Прогноз погоды на 7 августа

Погода в Беларуси будет определяться тыловой частью циклона, смещающегося на Латвию.

7 августа в отдельных районах республики ожидаются грозы, при грозах местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.


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