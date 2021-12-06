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Прогноз погоды на 7 декабря

Во вторник погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы.Завтра местами по Беларуси ожидается налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

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