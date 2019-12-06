Прогноз погоды на 7 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, ночью по Витебской области, днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов.



Внимание! 7 декабря (суббота) ночью по северу республики на отдельных участках дорог ожидается гололедица.



