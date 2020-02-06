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Прогноз погоды на 7 февраля

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе северных широт. По востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Днем 7 февраля (пятница) на большей части территории республикиожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.


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