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Прогноз погоды на 7 июня

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. 7 июня местами по республике ожидаются грозы,днем при грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.В дневные часы в отдельных районах странымаксимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.

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