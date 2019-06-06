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Прогноз погоды на 7 июня
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. 7 июня местами по республике ожидаются грозы,днем при грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.В дневные часы в отдельных районах странымаксимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.
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