Прогноз погоды на 7 мая

Ночью погодные условия на территории Беларуси будут определять неустойчивые воздушные массы, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.

В ночные часы 9 мая на почве и местами в воздухеожидаются заморозки до 0 – минус 3°С.