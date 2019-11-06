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Прогноз погоды на 7 ноября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в основном будет формировать область пониженного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе.

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