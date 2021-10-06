Прогноз погоды на 7 октября

В четверг погодные условия будет определять западная периферия обширного антициклона с центром над Европейской территорией России.



Ночью 7 октября (четверг) во многих районах Могилевской и Гомельской областейожидаются заморозки 0, -3°С. Ночью 8-9 октября (пятница-суббота) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0, -5°С.