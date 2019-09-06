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Прогноз погоды на 7 сентября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. 7 сентября опасных метеорологических явлений не ожидается.

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