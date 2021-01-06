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Прогноз погоды на 7 января

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с территории Украины. 7 января местами по республике ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

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