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Прогноз погоды на 8 апреля

Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. 8 апреля (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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