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Прогноз погоды на 8 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения, по крайнему юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта.


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