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Прогноз погоды на 8 июля

Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (желтый уровень опасности)

Днем 8июля (четверг) на большей части территории республики максимальная температура воздуха составит +30 +32°С.

В дневные часы 9 и 10 июля (пятница-суббота) во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С.


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