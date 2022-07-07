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Прогноз погоды на 8 июля

Погоду на территории Беларуси в пятницу, 8 июля, будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по республике слабый туман.

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