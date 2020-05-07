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Прогноз погоды на 8 мая

Завтра погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку республики скажется влияние фронтального раздела. В ночные и утренние часы 8 мая местами по республике ожидаются заморозки до 0, -2°С.

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